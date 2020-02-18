Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali - Son Dakika Ekonomi

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Amadea" isimli motor yata 260 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Amadea" isimli motor yata 260 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

Fransa'dan yola çıkan ve dünyanın 50 büyük yatından biri olduğu bildirilen Cayman Adaları bayraklı yat, Yunanistan'dan geçip Türkiye'ye giriş yaparak, Paşatarlası'ndaki iskeleye yanaştırıldı.

106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yata, 9 tankerle getirilen 260 bin litre yakıtın ikmaline başlandı. Yakıta yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Üzerinde helikopter pisti de bulunan dev yatta, master süit ve bir VIP olmak üzere toplam 8 kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor.

Gerektiğinde 36 mürettebat görevlendirilebilen, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip yatta, konforu artırmak için çıpada çalışan "sıfır hız stabilizatörleri", jakuzi, masaj odası, sinema salonu, spa ve yüzme havuzu da bulunuyor.

Yat, akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan ikmalin ardından Mısır'a hareket edecek.

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:47 Kaynak: AA
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Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 1 milyon 300 bin liralık yakıt ikmali yapıldı
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