Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı - Son Dakika

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 116 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 116 kilogram atık çıkarıldı.

Gümbet Koyu'nda düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizin dibindeki atıkları topladı.

Çalışmalara, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur ile Hüseyin Boyacı İlkokulu'ndan bazı öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan destek verdi.

Temizlik sonunda denizden ve kıyıdan lastik, cam, plastik ile metal malzemelerden oluşan 116 kilogram atık kıyıya getirildi.

Atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.

Öte yandan, dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Ali haydar, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:00 Kaynak: AA
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