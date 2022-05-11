BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

11.05.2022 21:58

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekiplerince yapılan 8'inci deniz dibi temizliğinde plastik, metal ve cam atık olmak üzere toplamda 342 kilogram atık toplandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekiplerince yapılan 8'inci deniz dibi temizliğinde plastik, metal ve cam atık olmak üzere toplamda 342 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce bu yıl Türkbükü'nden başlatılan ve yarımada koylarında sırasıyla devam eden etkinlik bu hafta Bitez sahili ve liman bölgesinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi deniz dibi temizliği etkinliğine Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Kartal Sınıfı öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencilere geri dönüşüm ve çevre temizliği ile ilgili de bilgiler verildi. 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. Bodrum Belediyesi gönüllü dalgıç timleri tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde 86 kilogram plastik, 125 kilogram metal, 32 kilogram tekstil, 73 kilogram cam ve 26 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 342 kilogram atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Öte yandan, deniz dibi temizliğinin 9'uncusu 18 Mayıs Çarşamba günü Torba'da devam edecek.

BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI
BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

YORUMLAR
500
Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig Yolunda Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı 2. Lig Yolunda Bodrum Belediyesi'nin Deniz Dibi Temizliği Bitez'de Devam Etti Bodrum Belediyesi'nin Deniz Dibi Temizliği Bitez'de Devam Etti

Türkbükü, Bodrum, Bitez, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 22:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement