Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı

06.07.2022 16:58

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022'nin 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesiyle deniz dibinde ve 11 koyda temizlik yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022'nin 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesiyle deniz dibinde ve 11 koyda temizlik yapıldı. Yaklaşık 7,5 ton çöp toplanan etkinlikte konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılının 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle Güvercinlik'te deniz dibi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Timleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi, Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifi, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Tur Tekneleri Kooperatifi, bölgedeki oteller ve gönüllüler etkinliğe destek verdi. Güvercinlik balıkçı limanından açılan tekneler belirlenen 11 koyda temizlik yaptı. Dalgıçlar ise deniz dibinde çöp topladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 7,5 tona yakın çöp toplandı. Çöp poşetlerine doldurulan çöpler limana getirildi, oluşan çöp yığınını görenler şaşırdıklarını belirtti. Dalgıçlar da araba lastiği, içki şişesi gibi katı atıkları toplayıp iskeleye getirdi. Belediye ekipleri, alınan çöpleri katı atık tesisine gönderdi.

'DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM'Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, konuşmasında, "Güvercinlik hem turizmin olduğu hem de su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmiş yıllarda yapıldığı bir koy olması sebebiyle bu bölgenin temizlenmesini istedik. Güvercinlik bir doğa harikası koydur. Biz insanoğlu, atalarımızdan miras kalan toprakları, doğal kaynakları çevreyi nasıl kirlettiysek ne yazık ki denizlerimizi de kirlettik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilan etmiş olduğu 2022 yılı, ölçekte küçük değerde büyük su ürünleri yetiştiriciliği ve kıyı balıkçılığı yılı ilan etmiştir. Bu bölgedeki balıkçılarımızın ve su ürünleri yetiştiricilerimizin denizden yararlanan bölge insanımızın temiz denizlerde yüzmesi, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bu lokasyonu temizleyelim diye karar aldık. Müthiş özverili bir çalışma oldu. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay. 5 ile 7,5 ton arasında çöpün çıkarıldığı tahmin ediyoruz" dedi.

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Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı Güvercinlik koyunda kıyılardan ve denizden tonlarca çöp çıktı Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar Yaralıyı bırakıp basına saldırdılar
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Bodrum, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da deniz dibi ve 11 koydan 7,5 ton çöp çıktı - Son Dakika
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