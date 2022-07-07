BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN VE 11 KOYDAN 7.5 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika
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BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN VE 11 KOYDAN 7.5 TON ÇÖP ÇIKTI

07.07.2022 00:08

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2022 yılı 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesinin ardından deniz dibinde ve 11 koyda temizlik çalışması yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2022 yılı 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesinin ardından deniz dibinde ve 11 koyda temizlik çalışması yapıldı. Etkinlikte yaklaşık 7.5 ton çöp toplanırken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 2022 yılı 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle Güvercinlik'te denizi dibi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Timleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi, Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifi, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Tur Tekneleri Kooperatifi, bölgedeki oteller ve gönüllüler etkinliğe destek verdi. Güvercinlik balıkçı limanından açılan tekneler, belirlenen 11 koyda temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar ise deniz dibinde çöp avına çıktı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında 7.5 tona yakın çöp toplandı. Çöp poşetlerine doldurulan çöpler limana getirilirken, oluşan çöp yığını görenleri şaşkına çevirdi. Dalgıçlar tarafından ise araba lastiği, içki şişesi gibi katı atıklar toplanıp, iskeleye getirildi. Belediye ekiplerince alınan çöpler katı atık tesisine gönderildi.

'DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM'

Etkinlikte konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Güvercinlik hem turizmin olduğu bir koy hem de su ürünleri yetiştiriciliğinin geçmiş yıllarda yapıldığı bir koy olması sebebiyle bu bölgenin temizlenmesini istedik. Güvercinlik bir doğa harikası koydur. Biz insanoğlu atalarımızdan miras kalan toprakları, doğal kaynakları çevreyi nasıl kirlettiysek ne yazık ki denizlerimizi de kirlettik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilan etmiş olduğu 2022 yılı, ölçekte küçük değerde büyük su ürünleri yetiştiriciliği ve kıyı balıkçılığı yılı ilan etmiştir. Bu bölgedeki balıkçılarımızın ve su ürünleri yetişticilerimizin denizden yaralanan bölge insanımızın temiz denizlerde yüzmesi, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bu lokasyonu temizleyelim diye karar aldık. Müthiş özverili bir çalışma oldu. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek için denizlerimizi kirletmeyelim. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay. 5 ila 7.5 ton arasında çöpün çıkarıldığı tahmin ediyoruz dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN VE 11 KOYDAN 7.5 TON ÇÖP ÇIKTI - Son Dakika
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