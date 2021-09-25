Bodrum'da deniz keyfi, Doğu'da kar - Son Dakika

Bodrum'da deniz keyfi, Doğu'da kar

MUĞLA - Türkiye'nin bazı illerine kar yağarken Muğla'nın Bodrum ilçesine ise yeniden yaz geldi. Ağır, Bayburt ve Doğu karadeniz karla mücadele etmeye başladı, Bodrum'da ise hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı, yerli ve yabancı turistler denizin güneşin ve kumun tadını çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin güneşin ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Tatilciler denizin ve güneşin keyfini sürdü.

Bodrum yazı, Doğu kışı yaşıyor

Ağrı dağı, Artvin'in yüksek kesimleri, Kars, Doğu karadeniz yaylaları, Bitlis'in Süphan dağına kar yağışı ve tipi etkili oldu. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hafif zirai don uyarısın da bulunuldu. Birçok ilde hava sıcaklıkları 17 derece ila 4 derece arasında olduğu öğrenildi. Bodrum'da ise hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıktı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava, yağmur ve kar yağışı ile mücadele ederken Bodrum'a ise yaz yeniden geldi. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Sianji Well Being otelin Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Recai Çakır Eylül ayında turizmde yüzde 50 düşüş olduğunu ifade ederek "Eylül ayı fena geçmiyor ama çoğu otel yabancıya dayalı olduğu için yüzde 50'lere geriliyen bir turizm ayı geçiriyoruz. Büyük bir ihtimal 1 Ekim'den sonra bir çok otel kapatacak kapılarını. Daha çok 2 yıldız, 3 yıldızlı oteller kapatacak hatta kapatmaya başladılar bile. Ekim ayında 5 yıldızlı ve üst sekmet otellerin açık kalacağını düşünüyorum" dedi.

Aşı sistemli turizm olacak

Çakır Aşı vurulan vatandaşların tatil yapacağını ön gördüğünü belirterek "Bundan sonra bence kapanma söz konusu olmayacak. Sadece aşı kuralı getirilecek. Daha önceleri hes kuralı getirilmişti. Bundan sonra 2 aşı yaptıran herkez tatilini rahatlıkla geçirebilecek. Otobüslere, Uçaklara bu kurallar çerçevesinde aldıkları için bu sistemi otellerde getirecekler. Özellikle kış turizmi dediğimiz, kayak, termal, spor gibi turizm hizmeti veren oteller açık olarak devam edecekler gibi görülüyor. Umuyorum iyi bir kış sezonu geçiririz" dedi.