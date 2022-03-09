Bodrum'da deniz pırıl pırıl oldu... Dalgıçlar denizin dibinden yaklaşık 1 ton katı atık çıkardı - Son Dakika

Bodrum'da deniz pırıl pırıl oldu... Dalgıçlar denizin dibinden yaklaşık 1 ton katı atık çıkardı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl düzenlenen "Denize en çok mavi yakışır" etkinliği kapsamında deniz dibi pırıl pırıl oldu.

Bodrum'un tüm koyları her yıl yaza hazırlık kapsamında Bodrum Belediyesi dalgıçlarının katılımıyla tüm koylar teker teker temizleniyor. Belediye dalgıçları deniz dibinde temizlik yaparken öğrenciler ise koyları temizliyor. Bu hafta Gümbet Koyu'nu temizleyen dalgıçlar yaklaşık 1 ton katı atık denizin dibinden çıkardı. Sahil kenarından temizlik yapan Bodrum Belediyesi temizlik işleri personeli ve öğrencilerde poşet poşet çöp topladı. Denizin dibinden en çok çam şişe ve araç lastiği çıkarken, klozet ve birçok ev eşyası çıktı. 12 dalgıcın deniz dibinden topladığı atıklar çocuklara göstermek çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan "Geçen yıl Gümbet'te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişigüzel atılan metaller hepsi yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Bizim tek istediğimiz vatandaşlarımızdan atıklarını gelişigüzel atmamaları. Atılan gelişigüzel atıklar daha sonra denize kadar ulaşıyor" dedi.