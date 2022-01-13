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Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor - Son Dakika

Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor

13.01.2022 19:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup denizci, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan 50 yıllık iskelenin yıkılmaması için sahilde basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup denizci, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan 50 yıllık iskelenin yıkılmaması için sahilde basın açıklaması yaptı.

Yahşi sahilinde yaz aylarında günübirlik teknelerin yanaşması için kullanıldığı belirtilen Camel Beach İskelesi'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımı ve kaldırılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İskelenin yıkılma kararına tepki gösteren deniz kooperatif başkanları ile bir grup vatandaş, ellerinde "özel iskeleler yıkılsın kamuya ait iskeleler kalsın" yazılı döviz açarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, grup adına yaptığı açıklamada, sahilin Bodrum turizmini başlatan önemli yerlerden olduğunu söyledi.

Vatandaşların 50 yıldır, özel ve ticari teknelerin de 30 yıldır ücretsiz yararlandığı iskelenin yıkılmasını istemediklerini vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Burası aynı zamanda Bodrum'un tanıtımında iyi bir rol oynayan 'Deve Plajı' olarak da geçen bir bölge. Yurt dışı fuarlarında otel ve deniz turizmiyle de tanıtılan bir bölge. İskeleye yaz aylarında günlük 120 tekne yanaşıyor. Buradaki vatandaşlar da bu iskeleden ücretsiz yararlanıyorlar. İlçede çok sayıda kaçak iskele varken kamu adına kullanılan bu iskelenin yıkılmasını istemiyoruz. İskelenin kaçak olduğunu biliyoruz ancak iskeleyi nasıl yasal hale getirebiliriz? Bunun çözümünün bulunmasını istiyoruz. Biz bu konuda her türlü desteğe hazırız."

Dinç, iskeleyle özdeşleşen sahili kaybetmek istemediklerini, bakanlıktan ve belediyeden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor
Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor
Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor

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Kooperatif, Bodrum, Döviz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bodrum'da denizciler elli yıldır kullanılan iskelenin yıkılmasını istemiyor - Son Dakika
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