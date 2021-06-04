Bodrum'da denizcilerin ve süngercilerin anısına, Sünger Heykeli - Son Dakika

Sünger Heykeli'nin açılış törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrumlu Süngerci Aksona Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Baş, Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan, Heykeltraş Halil İbrahim Sever ve Nâzım Hikmet'i anma etkinlikleri kapsamında Bodrum'a davet edilen şairler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN'IN DESTEĞİYLE AÇILIŞ

Bodrum'da denizciliğin en önemli kollarından ve geçim kaynaklarından biri olan süngerciliğin anısını yaşatmak üzere, Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan "Sünger Heykeli"nin açılışı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleri ve BESİAD'ın destekleri ile gerçekleşti. Açılış töreni öncesi, Aksona Mehmet'in Süngerci teknesi temsili olarak denizden selamlandı.

BODRUM'A SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

Sünger heykelinin açılış törenine Nâzım Hikmet ve Cevat Şakir'in dizeleriyle başlayan Başkan Aras konuşmasında, "Yüzlerce yıldır bu denizlerden gelmiş geçmiş, mezarları olmayan birçok denizci var. Onların anısını yaşatmak için Aksona Mehmet bütün ömrünü vakfetti. Son süngerci diyorlar ona, ben onu kabul etmiyorum. Daha onun yolundan çok süngerci, çok denizci, çok balıkçı geçecek bu topraklardan. Bodrum'un sahibi sadece Bodrum Belediyesi ve Başkanı değildir. Buraya gelip yaşayan herkesindir Bodrum. Bodrum'a sahip çıkacaksınız. Ben tek başıma başaramam, arkadaşlarım başaramaz, Aksona başaramaz, tirhandile sahip çıkın, dağa, taşa, tarihe sahip çıkın, kültürümüze sanatımıza, sanatçımıza, türkülerimize sahip çıkın. Bu topraklara, bu denize sahip çıkın. Bizim başka şansımız yok" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRENSİN DİYE AÇIYORUZ

Sünger heykelini, ÇYDD'de Bodrum şubesi öğrencileri ile birlikte açan Aras konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Ben sırf bu sünger heykelini buraya koyarsam belki üç tane çocuk görür de, burada bir süngerci kültürü varmış der diye düşünüyorum. Bu heykel için iki yıldır nasıl yapalım diye Halil arkadaşımla görüşüyoruz. Bugün bu heykeli burada açıyoruz. Sanatçılar çok önemlidir. Halil hocamın da eseri binlerce yıl bu topraklarda yaşayacaktır. Bizler bugün varız yarın yokuz. Hatırlanacak olan sizlersiniz, kitaplardır, edebiyattır, resimdir, heykeldir hatırlanacak olanlar. Bodrum'un çok büyük değerleri var bunlarla ilgili çalışmalarımız sürecek. Bodrum'un her köşesinde Bodrum kültürü, tarihi hissedilecektir. Surları da bu yüzden restore ediyoruz."

HEYKELİN ÖZELLİKLERİ

Bodrumlu sünger avcısı Aksona Mehmet (Mehmet Baş) tarafından 2011 yılında sünger avına çıktığı, Gökova Körfezi'nde 60 metre derinlikten çıkarttığı Melat Süngeri esere konu oldu.

Sünger heykelini traverten taşından 3 aylık çalışma sonunda ortaya çıkardığını ifade eden heykel sanatçı Halil İbrahim Sever, eserin iki mono bloktan oluştuğunu, Melat süngerinden esinlenerek hazırladığı üst bloğun 9 tonluk traverten taşından yontulduğu, alt kaidesinin 8 tonluk mermer olan eserin toplam ağırlığının 17 ton olduğunu belirtti.