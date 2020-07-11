Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fenalaşan eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen (71), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi sahilinde sabah saatlerinde güneşlenip denize giren Taşdelen, fenalaşması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.