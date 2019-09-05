Son Dakika Haberleri: Bodrum'da denizde fenalaşan turist öldü
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Bodrum'da denizde fenalaşan turist öldü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan yabancı turist hayatını kaybetti.

Bodrum'da denizde fenalaşan turist öldü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan yabancı turist hayatını kaybetti.

Eşiyle günlük gezi teknesi turuna katılan Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55), Poyraz Koyu'nda denizde yüzdüğü sırada aniden fenalaştı.

Avandecaetsbeek'in deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz yattığını fark edenler durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Tura katılan teknedeki diğer turistler kıyıya çıkarttıkları Avandecaetsbeek'e ilk müdahalede bulundu.

Koya gelen deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan turist kurtarılamadı.

Bu arada, kıyıya çıkartılan turiste sağlık müdahalesinde bulunulması teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum, turist, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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