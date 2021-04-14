Bodrum'da denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı

14.04.2021 23:57
Bodrum'da denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, lastik bottaki düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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