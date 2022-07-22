Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi - Son Dakika
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Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi

22.07.2022 10:12
Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yerleşim yerine indi. Bir yaban domuzu ise denizde yüzerken görüntülendi.

Bodrum'da aç kalınca yaşadıkları orman ve dağlık alandan ilçe merkezine inen yaban domuzu sürülerine yenisi eklendi. 1'i yetişkin, 7 yaban domuzu Güllük Mahallesi'ne indi. Mahalleli, domuzlara ekmek vererek besledi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girdi.Bir yaban domuzu ise Balıkçılar Barınağı'nda denizde görüntülendi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da denizde yaban domuzu görüntülendi - Son Dakika
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