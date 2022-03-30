BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından beri yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki dördüncü durağı Akyarlar Sahili oldu. Yapılan temizlik çalışmasında araba lastiğinden okey ıstakasına kadar toplam 400 kilogram atık toplandı.

Bodrum'da geleneksel hale gelen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin ilki bu yıl Türkbükü sahilinde yapıldı. Haziran sonuna kadar yapılacak olan etkinliğin dördüncü adresi ise bugün Akyarlar sahili oldu. Etkinliğe başta ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere, belediye dalgıçları ve çevre gönüllüleri katıldı. Öğrenciler kıyıda temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. 10 dalgıç tarafından deniz dibinde yaklaşık 2 saat temizlik çalışması yapıldı. Hem denizde hem kıyıda yapılan çalışma sonrası 400 kilogram atık toplandı. Tekne yardımıyla atıklar karaya çıkarıldı. Otomobil lastiğinden vantilatöre, sandalyeden, okey ıstakasına, içki şişelerinden tenekelere kadar çıkan katı atıklar pes dedirtti. Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanına götürüldü.