BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ

30.03.2022 15:16

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından beri yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki dördüncü durağı Akyarlar Sahili oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından beri yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki dördüncü durağı Akyarlar Sahili oldu. Yapılan temizlik çalışmasında araba lastiğinden okey ıstakasına kadar toplam 400 kilogram atık toplandı.

Bodrum'da geleneksel hale gelen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin ilki bu yıl Türkbükü sahilinde yapıldı. Haziran sonuna kadar yapılacak olan etkinliğin dördüncü adresi ise bugün Akyarlar sahili oldu. Etkinliğe başta ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere, belediye dalgıçları ve çevre gönüllüleri katıldı. Öğrenciler kıyıda temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. 10 dalgıç tarafından deniz dibinde yaklaşık 2 saat temizlik çalışması yapıldı. Hem denizde hem kıyıda yapılan çalışma sonrası 400 kilogram atık toplandı. Tekne yardımıyla atıklar karaya çıkarıldı. Otomobil lastiğinden vantilatöre, sandalyeden, okey ıstakasına, içki şişelerinden tenekelere kadar çıkan katı atıklar pes dedirtti. Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanına götürüldü.

BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ
BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ

YORUMLAR
500
Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı Park halindeki aracı önüne katıp, bahçe duvarına çarptı Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı Bodrum'da kadın sürücüyü darbeden şüpheli tutuklandı

Türkbükü, Otomobil, Akyarlar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: BODRUM'DA DENİZDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement