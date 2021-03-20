Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı - Son Dakika

Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı

20.03.2021 23:19
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balıkçı barınağında deniz dibi temizliği yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, balıkçı barınağında deniz dibi temizliği yapıldı. Yapılan temizlik çalışmasında, yarım tona yakın atık çıkarıldı.

Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinlik, Gündoğan Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından denizin dibinden, otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere yarım tona yakın atık çıkarıldı. Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.'PERİYODİK OLARAK BU TEMİZLİK YAPILACAK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "İlimiz 1484 kilometre kıyı şeridine sahip. 2019 yılında 373 milyon dolarlık su ürünleri ihracat rakamımız, 2020 yılında 410 milyon dolarlık ihracat gelirine yükselmiştir. Bu da demek oluyor ki Muğla, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ını sağlıyor demektir. Çok önemli de bir istihdam demek oluyor bu. 120 bin ton su ürünleri üretimimiz, 30 bin ton da avcılığımız var. Dolayısıyla sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı için denizlerimizin ve iç sularımızın temiz olması gerekiyor. Turizmci dostlarımızla, bu ildeki işletmecilerimizle, balıkçılarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle hem denizlerimizi hem de tarımsal arazilerimizi temiz tutacağız ve gelecek kuşaklara daha temiz olarak bırakacağız. Periyodik olarak bu temizliğin de yapılacağını bilmenizi istiyorum. Bu anlamda ilimizdeki 13 balıkçı barınağında yapılan bu temizlik için başta Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Sür Koop'a, Kültür Balıkçıları Derneğine teşekkür ediyorum" dedi.


Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı
Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı

Barış Saylak, Bodrum, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da denizden yarım ton atık çıkarıldı - Son Dakika


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