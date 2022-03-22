Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor

22.03.2022 17:15

Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor Başsavcılık soruşturma başlattı Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize dökülen hafriyatlar, inşaatı yürüten firma tarafından kaldırılıyor.

Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor

Başsavcılık soruşturma başlattı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize dökülen hafriyatlar, inşaatı yürüten firma tarafından kaldırılıyor. Bodrum Belediyesi de bölgede 15 gün boyunca yapacağı incelemelerin ardından hafriyatın bölgeden tamamen temizlendiğini tespit ederse firmanın faaliyetine yeniden izin verecek.

Hafriyat dökümü görüntülenmişti

Geçen hafta Gündoğan Küçükbük Koyu'nda deniz kenarındaki otel inşaatında yol yapmak için yürütülen çalışmalar esnasında kamyonlarca hafriyat deniz kıyısına ve denize döküldü. İş makineleri ve kamyonlarla denize hafriyat dökülmesi çevreciler tarafından görüntülendi. Bodrum'u ayağa kaldıran görüntülerle ilgili Bodrum Belediyesi harekete geçti.

Firmanın faaliyetleri durduruldu, Başsavcılık soruşturma başlattı

Yapılan incelemeler sonrası, firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hafriyat dökümü ile ilgili resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hafriyatlar kaldırıldı

İnşaat faaliyetini yürüten firma, döktüğü hafriyatı kaldırmak için çalışmalara başladı. İş makineleri ile kamyonlara yüklenen hafriyatlar, denizden ve denize kıyısından kaldırıldı.

Belediye 15 gün boyunca denetim yapacak

Hafriyatın döküldüğü alanda temizlik çalışmaları sürerken Bodrum Belediyesi ekipleri her gün kontrollerini sürdürüyor. Belediye görevlilerinin 15 gün boyunca sahilde inceleme yapacağı ve hafriyatın tamamen kaldırıldığını tespit ettiğinde firmaya yeniden çalışma izni vereceği öğrenildi.

Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor
Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor
Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor Son dakika haberi... Bodrum'da gün yüzüne çıkartılan sur duvarları turizme kazandırılıyor Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da denize dökülen hafriyatlar kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement