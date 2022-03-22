Bodrum'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor - Son Dakika
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Bodrum'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor

22.03.2022 16:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize dökülen kaçak hafriyat inşaat firması tarafından temizleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize dökülen kaçak hafriyat inşaat firması tarafından temizleniyor.

Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisinde denize ve kıyıya, özel bir inşaat firmasınca dökülen kaçak dolgu, iş makineleri ve kamyonlarla toplanıyor.

Çalışma, bahse konu firma tarafından yapılırken, temizliğin birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Bodrum Belediyesi ekipleri bu süreçte alanda rutin kontrol ve denetim gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlçede 17 Mart'ta, denize kaçak hafriyat döktüğü öne sürülen inşaat firmasına belediye ekiplerince ceza kesilmiş, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri de iptal edilmişti.

Bodrum'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor
Bodrum'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor
Bodrum'da denize dökülen kaçak hafriyat firma tarafından toplanıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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