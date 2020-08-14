Bodrum'da denize düşmek üzere olan akaryakıt tankeri kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iskeleye yanaştırıldığı sırada arka lastikleri askıda kalan akaryakıt tankeri, vinç yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Limanı'nda demirli balıkçı teknelerine yakıt vermek için iskeleye yanaşmaya çalışan 41 UT 725 plakalı akaryakıt tankerinin arka lastikleri geri manevra sırasında iskelede askıda kaldı.
Denize düşme tehlikesi bulunan tankeri halatlarla kıyıya bağlayan çevredekiler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliği aldı.
Kısa süreli paniğin yaşandığı kazada akaryakıt tankeri bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla kurtarıldı.
Tankerin kurtarma anlarını, çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.