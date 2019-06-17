Son Dakika Haberleri: Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiası
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Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiası

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir aparttan denize foseptik boşaltıldığı iddia edildi.

Bodrum'da denize foseptik boşaltıldığı iddiası, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir aparttan denize foseptik boşaltıldığı iddia edildi.
Küçükbük Mahalle Muhtarı Ali Akbulut, bölgedeki bir apartın pompalı düzenek kurarak, foseptiğini dere aracılığıyla denize boşalttığı ihbarını alması üzerine, bahse konu aparta gitti.
Cep telefonu kamerasıyla da tespit edilen olayda, apartın arka kısmına elektrikli bir pompa düzeneği kurularak, foseptiğin döşenen boru aracılığıyla denize boşaltıldığı belirlendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan foseptiğin denize aktarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:29 Kaynak: AA
Ali Akbulut, Muğla, Bodrum
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