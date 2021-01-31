Bodrum'da denize girdiler, balık tuttular, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardılar - Son Dakika

Bodrum'da denize girdiler, balık tuttular, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardılar

MUĞLA - Bodrum'da 2 gündür etkili olan fırtına, sağanak yağış ve dolunun ardından açan güneşi fırsat bilin bir genç soluğu denizde aldı. Bazı vatandaşlar ise sıcak havanın tadını balık tutarak geçirdi. Bir grup gencin ise sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı

Türkiye genelinde uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına turizmin gözbebeği Bodrum'da da büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Sahiller, sokaklar boş kalırken, ana arterlerde ise trafik yoğunluğu olduğu gözlendi.

Ocak ayında deniz keyfi

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kumbahçe sahilinde 1 kişinin denize girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 haftadır soğuk havanın etkili olduğu, son 2 gündür ise fırtına, sağanak yağış ve dolunun vurduğu ilçede bugün ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 1 kişi denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı bölgelerde ise balık tutan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sakin koyları seçen vatandaşlar iskelelerden balık tuttu. Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan bir gurup genç ise Torba sahilindeki kayalık bölgede oturması ise dikkatlerden kaçmadı.