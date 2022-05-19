Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı - Son Dakika
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Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı

19.05.2022 10:59
Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren İngilizce öğretmeni İ.A. trakonya balığının üzerine basması sonucu balığın zehirli dikenleri battı. Ayak parmağı şişen İ.A., geceleri acıdan uyuyamadığını aktardı.

Küçüklük Koyu'nda eşiyle tatil yapan İ.A., girdiği denizde sığ suda yürürken bir anda sol ayak parmağında acı hissetti. Koşarak denizden çıkan kadın, ayağına baktığında parmağından kan aktığını gördü. Bir yengecin ya da deniz canlısının zarar vermiş olabileceğini düşünen İ.A., hastaneye gitti. Burada ilk tedavisi yapılan İ.A.'ya, trakonya balığıyla temas ettiği söylendi.

"HİÇ BÖYLE BİR ACI YAŞAMADIM"

Eve ağrılar içerisinde giden İ.A.'nın bir süre sonra ayağı ve parmağı şişti. Tedavisi evde devam eden İ.A., acıdan uyuyamadığını belirterek, "Hastaneye giderken neredeyse bayılacaktım. Hayatımda hiç böyle büyük acı yaşamadım. Parmak ucu olduğu için sinirlerin yoğun olduğu nokta olması nedeniyle acıyı bu kadar yoğun yaşadığımı düşünüyorum. Keşke hemen sıcak suyla dolu bir kabın içerisine ayağımı daldırsaydım bu kadar kötü olmazdı" dedi.

TRAKONYA BALIĞI NASIL ZARAR VERİR?

Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu balık türlerindendir. Avlanmak için denizin sığ kıyılarını tercih eden balık, kumluk alanlarda yalnızca başı dışarıda kalacak şekilde kuma gömülerek avını bekleyip, sırtındaki dikenlerle temas edenlere zehrini salgılıyor. Zehrin protein yapısını bozmak için uzmanlar dikenlerle temasın hemen ardından bölgenin dayanılacak kadar sıcak suya daldırılarak bekletilmesini ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini tavsiye ediyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı - Son Dakika


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