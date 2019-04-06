Bodrum'da Denizin Rengi Değişti
57 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor. Fırtına ve yağmur nedeniyle denizin rengi ise kahverengiye büründü. Gece başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent
, Bitez
, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizin mavisi yerini kahverengiye bırakması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum- İstanköy
(Kos
) ve Bodrum- Datça
feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye
, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.
(Eren Ayhan/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: İHA
Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor
Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı