Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Denizin Rengi Değişti

Bodrum'da Denizin Rengi Değişti

57 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor. Fırtına ve yağmur nedeniyle denizin rengi ise kahverengiye büründü. Gece başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizin mavisi yerini kahverengiye bırakması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum- İstanköy (Kos) ve Bodrum- Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

(Eren Ayhan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması 15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:23:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Denizin Rengi Değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]