Bodrum'da Denizin Rengi Değişti
1 saat önce
- Bodrum'da denizin rengi değiştiMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor.
- Bodrum
'da denizin rengi değişti
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili oluyor. Fırtına ve yağmur nedeniyle denizin rengi ise kahverengine büründü.
Gece başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Saatte ki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent
, Bitez
, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu. Denizin mavisi yerini Kahverengiye bırakması ise dikkatlerden kaçmadı. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi. Bodrum- İstanköy
(Kos
) ve Bodrum- Datça
feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye
, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde fırtına şiddetini yitireceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:13 Kaynak: İHA
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