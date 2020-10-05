Bodrum'da depo yangını, eve sıçradı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki depoda çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü, depo ve evde hasar oluştu.
Bodrum'un Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, Hayati Özsavran'a ait hafriyat işletmesi deposunda, dün gece yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle depoda ve evin yatak odasında hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:21 - Kaynak: DHA
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