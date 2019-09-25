Son Dakika Haberleri: Bodrum'da dere yatağı taştı, otomobil derede sürüklendi
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Bodrum'da dere yatağı taştı, otomobil derede sürüklendi

1 saat önce

Bodrum'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere yatağı taştı.

Bodrum'da dere yatağı taştı, otomobil derede sürüklendi, System.String[]

Bodrum'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere yatağı taştı. Dere yatağında bir otomobilin sürüklenmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Bodrum'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yağış, saat 06.30 civarında şiddetini arttırdı. Kısa süren yağışta bazı dere yatakları taştı. Gümbet Mahallesi'nde şiddeti daha da hissedilen yağış nedeniyle bazı iş yerlerinin bodrum katlarını ise su bastı.


Gümbet Melengeç Sokak'ta yol kenarında park halindeki bir otomobil, yağmur suları ile birlikte dere yatağında sürüklendi. Sürüklenen araç bir otelin duvarına çarparak durabildi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.


Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan otomobilin sürüklenme anlarının yanı sıra çöp konteynerinin de yağmur suları ile sürüklendiği görüldü. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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