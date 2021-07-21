Bodrum'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Ekipler dere yatağına düşen kişiyi yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.

Yalıkavak Mahallesi Kızılburun mevkisinde, bir kişinin yaklaşık 20 metrelik dere yatağına düştüğü ihbarını alan itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğine bağlı 5 gönüllü belirtilen bölgeye gitti.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına düşen bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.

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