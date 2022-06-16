Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

16.06.2022 18:47
Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Furkan K'nin kullandığı 48 V 2945 plakalı beton mikseri, Koyunbaba Mahallesi Açelya Sokak'ta manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılırdı.

Beton mikserinin devrildiği sırada çarptığı binanın duvarının bir bölümünde hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı - Son Dakika

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