Bodrum'da Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü
36 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Kılıç
(53) yönetimindeki 48 U 6746 plakalı beton mikseri, Bodrum- Milas
karayolu Kaynar
mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlanınca Bodrum Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Beton mikserinden dökülen harç nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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