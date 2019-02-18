Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü

Bodrum'da Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum'da Devrilen Beton Mikserinin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Kılıç (53) yönetimindeki 48 U 6746 plakalı beton mikseri, Bodrum- Milas karayolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta sıkışan Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kılıç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemeler tamamlanınca Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beton mikserinden dökülen harç nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:31 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Bodrum, Güncel
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