Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin olarak yaptıkları temizlik işlerini sıklaştırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak, cadde ve açık alanlar dezenfektan ile yıkandı.

Belediyenin tüm idari binaları ile kültür merkezleri ve kafeteryalarının yanı sıra pazar yerleri ve çocuk parklarında da rutin temizliğin dışında dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:58 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
18:58 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak
18:53 'Servisçiler'den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı'ndan talep
18:53 GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ'NDEN BİR POLİS MEMURU VE ŞÜPHELİ KAÇIRILDI
18:53 Sağlık Bakanı Koca: "Hastanelerde mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:59:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]