Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
13.12.2020 21:59
Muğla'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Cadde, sokak ve meydanları boş kalan kentte, Bodrum Müftülüğü din görevlileri, sokak hayvanları için kaplarla farklı yerlere mama ve süt bıraktı.
İlçede hafta sonu yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları aç kalmamış oldu.
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