Bodrum'da "Dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor - Son Dakika

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bodrum

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar sahildeki işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Kumbahçe Mahallesi sahilindeki restoranlara gidenler güzel havada aileleriyle kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşların da sahilde bisiklete binip yürüyüş yaptığı gözlendi.

Belediye ekipleri de sahil kenarında yoğunluk oluşturan araç sahiplerine zaman zaman uyarılarda bulundu.