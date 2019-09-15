Bodrum'da doğa için pedal çevirdiler

Bodrum'da, 'Doğa Kazanacak' sloganıyla başlatılan çevre duyarlılığı seferberliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da pedal bastığı etkinlik öncesinde, tura katılanların karbon ayak izi ölçümleri yapıldı.

Bodrum Belediyesi, TEMA Vakfı Bodrum Şubesi, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Bodrum Şubesi ve Bodrum Bisiklet Kulübü'nce 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'nda, karbon ölçümü yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, JCI Bodrum Şubesi üyelerince katılımcıların karbon ayak izi alındı. Karbon ayak izi değerinin 96 çıkması nedeniyle, bu ölçüm kapsamında fidan dikimi için TEMA Vakfı'na 96 fidan bağışı yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan pedal basan grup, ilk olarak tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan mevkisine çıkarak burada çöp topladı. Daha sonra Myndos Kapısı'na inen bisikletli grup burada temizlik çalışması yaptı. Çevreye atılan plastik ve cam atıklar ile sigara izmaritlerini topladı. Antik Tiyatro önünde hatıra fotoğrafı çektiren grup toplam 10 kilometre pedal çevirdikten sonra Kumbahçe Meydanı'na ulaşıp, turu tamamladı.

'ARAÇ KULLANMAYIN, BİSİKLETE BİNİN'

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, ilçenin doğasının korunmasına ilişkin mesajlar verdi. 10 kilometre boyunca pedal çeviren ve elleriyle tek tek çöp toplayan Aras, sera gazı salınımına dikkat çekerek şunları söyledi

Şu anda dünyada atmosfere yayılan sera gazları bizim geleceğimizi tehdit etmekte. İklim değişiklikleri nedeniyle her gün başka bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bazen aşırı seller, bazen fırtınalar, kasırgalar insanların canını, malını tehdit ediyor. Sera gazı salınımının azaltılmasının en önemli yollarından biri de motorlu taşıtlardan, sıvı ve katı yakıtlardan dünyayı mümkün olduğu kadar arındırmak. Bizler bugün burada bu etkinlikle, araç kullanmayın, bisiklete binin ve dünyaya bıraktığınız karbon ayak izini küçültün mesajını vermek istiyoruz.

Karbon ayak izi 96 çıkan Aras, kirliliğin azaltılması için TEMA Vakfı'na 96 fidan dikilmesi amacıyla bağışta bulundu. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'ne de dikkat çeken Aras, sözlerini şu mesajla tamamladı

Maalesef insanlarımız çevre temizliği konusunda biraz gevşek davranıyor. Bodrum'da da bu böyle. Herkes eline ne geçerse sokağa atabiliyor ama Bodrum bizim evimiz. Sadece dört duvar arası bizim evimiz değil, sokaklarımız, plajlarımız hatta dağ başı bile bizim evimiz o yüzden her yeri temiz tutmalıyız. Doğaya bir şey atarken onun orada kalacağını düşünmeliyiz. Biz elbette belediye olarak görevimizi yapacağız ama vatandaşlarımızın da bize yardımcı olması lazım.