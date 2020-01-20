Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı - Son Dakika

Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı

6 saat önce

Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Torba Mahallesi'nin Kaynar mevkisindeki ormanlık alana kaçak dökülen hafriyat, bahçe ve evsel atıkları temizlemek için çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 65 ton atık toplandı. Bunun yanında, bu tür görüntülerin önüne geçmek için de çalışma yapılıyor. Öte yandan geçen yılki rutin kontrollerde, kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai işlem uygulandığı belirtildi. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulandığı belirtildi.

Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı

Kaynar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kim ne kadar AGİ alıyor? İşte çocuk sayısına göre değişen asgari ücret
Bakan Albayrak: 2020'de enflasyon tek hanelere inecek 10 bin TL'sini kaptıran besici: Alkol almasaydım bunlar başıma gelmeyecekti Yola inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]