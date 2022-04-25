Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı

25.04.2022 14:22
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konut kiralama ve inşaat işi yapan bir firmanın kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamaları ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken, firma yetkilisi A.Y.'nin 2 milyon değerindeki üç devesine de el konulduğu öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konut kiralama ve inşaat işi yapan bir firmanın kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamaları ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edilirken, firma yetkilisi A.Y.'nin 2 milyon değerindeki üç devesine de el konulduğu öğrenildi.

İddiaya göre, ilçede emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığı öğrenilen bir firma, vatandaşlardan para toplayıp 15 günde bir, kardan pay vereceğini taahhüt etti. Vatandaşlardan 20 bin ila 150 bin TL para topladığı iddia edilen firma yetkilileri, bir süre ödemeleri düzenli yaptı.

20'den fazla suç duyurusu yapıldı

İlerleyen süreçte firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan bazı vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Firma yetkilileri hakkında 20'den fazla suç duyurusu yapıldı. Mağdurlar, firmanın yüzlerce kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

Dolandırıcılık mağduru olduklarını iddia eden çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Firma sahibi A.Y. ile babası S.Y., annesi M.Y., arkadaşı G.G. ve para trafiğini yönettiği ifade edilen bir şahıs Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur olduğunu iddia eden bir kişi daha gözaltına alındı

Gözaltındaki 5 şüphelinin ardından mağdur olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen bir kişi daha bu sabah gözaltına alındı. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye girişi esnasında mağdurların da adliyeye geldiği görüldü.

Develerine el konuldu

Firma yetkilisi A.Y.'nin hesaplarının bloke edildiği, gayrimenkul ve araçlarına şerh konulduğu bildirildi. Ayrıca 2 milyon TL'ye satın aldığı 3 deveye de el konulduğu öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı
Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı

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Dolandırıcılık, Bodrum, İnşaat, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da dolandırıcılık iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika
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