Bodrum'da 2 milyonluk emlak vurgunu - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da 2 milyonluk emlak vurgunu

21.07.2022 00:33
Bodrum'da 2 milyonluk emlak vurgunu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.

Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüpheliler, bir sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı. Daha sonra S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi. Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 4 şüpheli ortadan kayboldu.

Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da Akıl Almaz Dolandırıcılık: Pinokyo Vurgunu Bodrum'da Akıl Almaz Dolandırıcılık: Pinokyo Vurgunu Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi Bodrum'a demir atan 2 dev yolcu gemisi, beraberinde 2 bin 804 turist getirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 2 milyonluk emlak vurgunu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:16 Aydın'da 11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil ev sahibi çıktı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 00:49:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 2 milyonluk emlak vurgunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement