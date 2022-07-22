Polis ekipleri önceki gün, "Pinokyo" adlı sitedeki evleri internete koyarak ilana çıkardığı, daha sonra da ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdiği, tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelileri yaptığı operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

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