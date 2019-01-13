Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Domuz Saldırısına Uğrayan 2 Kişi Yaralandı

Bodrum'da Domuz Saldırısına Uğrayan 2 Kişi Yaralandı

54 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde domuz saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Bodrum'da Domuz Saldırısına Uğrayan 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde domuz saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezinen Emircan Avan (16), domuz sürüsüyle karşılaştı.

Çoğu domuz yavrularından oluşan sürüden kaçmaya çalışan Avan, domuzlardan birinin saldırısıyla yaralandı.

Baldırına aldığı darbeyle yaralanan ve yardım çığlığı üzerine bölgeye gelen vatandaşlarca kurtarılan Avan, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağına üç dikiş atıldı

Koyunbaba Mahallesi'nde de dolmuştan indikten sonra domuzlarla karşılaşan Okan Yoldaş (17) korkarak sürüden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada ayağı kayarak yere düşen Yoldaş, önce yoldan geçen bir otomobilin üzerine, ardından yüksek bir zemine çıkarak domuzun saldırısından kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan Okan Yoldaş'ın ayağına üç dikiş atıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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