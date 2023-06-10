Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı - Son Dakika
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Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı

10.06.2023 17:23

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gerişaltı Halk Plajı'na inen domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ne bağlı Gerişaltı Halk Plajı, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresine inen domuzlar, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı.

KAMERALARA YANSIDI

Halk plajının sıradan bir gününde yaban hayvanlarının beklenmedik ziyareti denize giren vatandaşları şok etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bodrum'da Domuzlar Sahili Bastı

KÖPEK KOVALAMAYA ÇALIŞTI

Plaja inen domuzları bir köpek kovmak isterken domuz tarafından saldırıya uğraması da saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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