Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı

06.07.2022 20:48
Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 113 parça satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi, şüpheli E.G. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 113 parça satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi, şüpheli E.G. gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.G.'nin Kurban Bayramı tatilinde piyasaya uyuşturucu madde süreceği istihbaratına ulaştı. Ekipler, Yalıkavak Mahallesinde, bugün akşam saatlerinde şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 113 parça halinde satışa hazır halde 203 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
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