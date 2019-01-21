Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Duvarlar Çöktü, Evleri Su Bastı, Araçlar Hurdaya Döndü

Bodrum'da Duvarlar Çöktü, Evleri Su Bastı, Araçlar Hurdaya Döndü

5 dakika önce

Bodrum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle bazı sokaklar ve caddeler göle döndü.

Bodrum'da Duvarlar Çöktü, Evleri Su Bastı, Araçlar Hurdaya Döndü, System.String[]
Bodrum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle bazı sokaklar ve caddeler göle döndü. Bitez Mahallesi'ndeki dere taşınca tüm cadde sular altında kaldı.

Bodrum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bazı sokaklar ve caddeler sular altında kaldı. Bitez Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla birlikte Bitez köyiçinden geçen cadde sular altında kaldı. Dereye dönen sokakta araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Duvarlar çöktü, evleri su bastı

Gümüşlük ve Yalıkavak mahallelerinde de bazı evlerin bodrum katları yağmur sularıyla doldu. Yakaköy ve Yeniköy mahallelerinde ise istinat duvarlarının çökmesi sonucu 4 araç hurdaya döndü. Belediye ekipleri, itfaiye ekipleri, emniyet güçleri, olası bir sağanak yağmur durumuna karşı önlemeler almaya başladı. Esnaf da yağmur sularından korunmak için dükkanlarının önüne kum torbası koyarak önlem aldı.

Öte yandan, meteorolojiden edinilen bilgiye göre Bodrum'a son 24 saatte metrekareye 64 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Bitez, Bodrum, 3. Sayfa
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