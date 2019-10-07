Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu

Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında, lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Gabon, 3 Güney Afrika, 1 Nijerya, 1 Sudan, 1 Filistin, 1 Togo ve 1 Çad uyruklu 11 düzensiz göçmen Güney Ege'de görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanı'na götürüldü. - MUĞLA

Güney Ege, Bodrum, Kargı, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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