Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları fener burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Bölgede kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara 3 Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter destek veriyor.
Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede 11 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:04 Kaynak: AA
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