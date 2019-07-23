Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (2)
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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (2)

27 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili, kayıp bir çocuğunun da bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması, havadan ve denizden sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili, kayıp bir çocuğunun da bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması, havadan ve denizden sürüyor.
Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar açıkları Fener Burnu mevkisinde, denizde yardım isteyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, denizde boğulmak üzere olan ve Irak uyruklu oldukları belirlenen 8 kişiyi kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kurtarılan düzensiz göçmenlere burada 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Kurtarılanların ifadesi doğrultusunda bölgede kayıp olduğu belirtilen bir çocuğu da bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Olayın hemen ardından başlanan çalışmalara, çok sayıda Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi denizden, bir helikopter ise havadan destek veriyor.
Öte yandan ekiplerce olayın yaşandığı bölgede fiber teknede yakalanan diğer 11 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı (2)
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:51 Kaynak: AA
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