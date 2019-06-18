Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknenin batması sonucu 31 göçmenin kurtarıldığı 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 5 zanlı yakalandı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknenin batması sonucu 31 göçmenin kurtarıldığı 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 5 zanlı yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başka zanlıların da tespit edildiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 12 kişinin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cesetler, kimlik tespiti ve yapılan incelemenin ardından önümüzdeki günlerde yakınlarına teslim edilecek.
Yakınları bulunmayan cesetler ise 15 gün içerisinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedilecek.
Öte yandan Hüseyin Burnu önlerinde batan ve yaklaşık 32 metre derinlikte bulunan teknenin de "İlsu 1" isimli 8 metrelik fiber tekne olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiş, denize boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Güncel
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