Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri ve yapılan diğer çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Türk, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan olayla ilgili Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve el koyma kararı çıkarılan 6 araçtan ikisine el konulduğu, 4 aracında bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Akyarlar Mahallesi kıyısına yaklaşık bir kilometre açıkta 34 metre derinliğe battığı tespit edilen teknenin çıkarılmasının da çok zor olduğu, henüz böyle bir girişimin bulunmadığı kaydedildi.
Bodrum ilçesi açıklarında 17 Haziran'da, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiş, denize boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:27 Kaynak: AA
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