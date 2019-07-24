Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması
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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuğun denizde kaybolması ve 8 kişinin kurtarılmasının ardından, olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuğun denizde kaybolması ve 8 kişinin kurtarılmasının ardından, olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadelerine başvuruldu. Toplanan delillerin ardından aralarında taksi şoförü, otel sahibi ve organizatörlerin olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerin yaklaşık üç ay önce kamyon kasasında Türkiye'ye giriş yaptıkları, daha sonra da Bodrum'a geldikleri öğrenildi.
Düzensiz göçmenlerin kaldığı otelde yapılan aramada ise can yeleği ve bot şişirme pompası ele geçirildi. Otelin kamera kayıtlarının silindiğinin tespit edilmesi üzerine, kamera kayıt cihazlarına da el konulduğu bildirildi.
Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, isminin Fatma Hani (8) olduğu belirlenen Irak uyruklu çocuğun bulunması için başlattığı arama kurtarma çalışmasını, havadan ve denizden sürdürüyor.
Bodrum'un Fenerburnu açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Irak ve Filistin uyruklu 9 göçmenin içinde bulunduğu tekne, dün alabora olmuştu. Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, Irak uyruklu bir kız çocuğu da denizde kaybolmuştu.
Bodrum, Muğla, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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