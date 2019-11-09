Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
Son Dakika Güncel Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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