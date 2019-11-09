Son Dakika Haberleri: Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
Son Dakika Güncel Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.

Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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