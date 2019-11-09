Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin burnu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, sahil güvenlik helikopteri desteğiyle sürdürülüyor.