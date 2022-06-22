Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı

22.06.2022 17:13
Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı

Bodrum ilçesinde, "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Bodrum ilçesinde, "2021 Yılı e-Twinning Projeleri Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

TED Koleji Konferans Salonunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Akmeşe, bir konuşma yaptı. Ardından müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra öğretmenler tarafından yürütülen nitelikli e-Twinning projelerine Ulusal ve Avrupa Kalite ödülleri ve levhaları takdim edildi.

YORUMLAR
500
Babasına duygusunu en iyi anlatanlar ödüllendirildi Babasına duygusunu en iyi anlatanlar ödüllendirildi Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak Finike'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaz okulu açılacak
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'e-Twinning Projeleri' ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da "e-Twinning Projeleri" ödül töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement