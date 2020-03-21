Bodrum'da eczaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Bodrum'da eczaneler dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı eczaneleri dezenfekte etti.

Bodrum'da eczaneler dezenfekte ediliyor, System.String[]

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı eczaneleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun kullandığı yerlerde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, nöbetçi eczaneler akşam saatlerinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından solüsyonlu sularla ilaçlanıyor. Bazı eczacılar ise içerideki dezenfeksiyon işlemlerini yaptıklarını belirterek, ekiplerin sadece eczane girişini ve dışını ilaçlamasını talep ediyor.

Başkan Aras, hastane ve aile sağlığı merkezlerinin kendi hijyen tedbirlerini uyguladığını belirterek, belediye olarak toplum sağlığının korunması için kritik bir görevi yerine getiren eczaneleri dezenfekte etmek amacıyla ekipleri yönlendirdiklerini ifade etti.

Öte yandan belediyenin dezenfeksiyon ekibinin, gündüz saatlerinde de kamusal alanlarda ilaçlama ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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